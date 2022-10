Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo Spezia: "Il gol è stato bello, ma era ora. Abbiamo meritato, è stata una gara importante".



IL REGALO - "Maglia data ai tifosi? Quella del secondo tempo, la prima l’ho tenuta per me…".



DIFESA - "Va bene, ma non solo grazie a me. C’è attenzione, lavoriamo tanto in settimana e guardiamo tanti video per preparare le partite. Si parla poco della Lazio? È presto per parlare di scudetto, cercheremo di arrivare tra le prime quattro".