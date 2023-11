Il difensore della Lazio Alessio Romagnoli ha parlato a DAZN dopo il derby contro la Roma chiuso sullo 0-0.



Che punto è?

"Importante, ma dispiace perché volevamo vincerla. Avremmo fatto un bel passo in avanti, ma ci teniamo il punto. Ora arriva la sosta, abbiamo bisogno di rifiatare".



L'avevate preparata così?

"La Roma è partita meglio di noi, poi abbiamo preso la partita in mano e nel finale siamo calati fisicamente".



A che punto siete del percorso?

"Percorso lungo, non abbiamo fatto bene ad inizio stagione ma dobbiamo passare il turno in Champions e fare meglio in campionato".



Cosa vuol dire per te giocare il derby?

"L'ho sempre sognato. Per noi è molto pesante, ma sono contento di giocarlo".