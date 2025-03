Lazio, Romagnoli non si tiene: "Campo di m*** e pallone di m***, bellissimo vincere così!"

, in una partita divenuta poi epica per la vittoria a tempo scaduto (Isaksen) e in doppia inferiorità numerica, che ha ipotecato la qualificazione per la Lazio ai quarti di finale di Europa League. In mixed, al termine della gara,ai microfoni di Lazio Style Channel, per un successo che accresce ulteriormente l'autostima della squadra allenata da Marco Baroni dopo l'altro blitz, di domenica scorsa e sempre in pieno recupero, contro il Milan in campionato."Bellissima serata, è stata una partita difficile su un campo che... Posso dire qualche parolaccia?Erano veloci, fisicamente forti, abbiamo subito le palle lunghe.quel che ho sempre sentito e che mi porto dentro. Ci lascia la consapevolezza di poter fare grandi cose, serve tutto il sostegno possibile".Una soddisfazione enorme per Romagnoli e la sua Lazio, attesi lunedì prossimo dal prossimo appuntamento casalingo di Serie A contro l'Udinese, per provare a consolidare le proprie ambizioni di quarto posto e dunque di Champions League. Giovedì prossimo, all'Olimpico, la formazione biancoceleste proverà poi a chiudere la pratica qualificazione in Europa League, pur dovendo rinunciare per squalifica a Gigot e Rovella, ma con qualche speranza di ritrovare a breve tra i disponibili l'attaccante argentino Taty Castellanos.