Romangoli out per la trasferta della Lazio contro la Salernitana. Il difensore biancoceleste ha accusato un fastidio muscolare due giorni fa e non è riuscito a recuperare. Oggi non ha svolto la rifinitura in gruppo e domani all'Arechi non ce la farà a scendere in campo. Al suo posto è pronto Mario Gila, che - salvo sorprese - farà il suo esordio stagionale scendendo in campo in coppia con Patric.