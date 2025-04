Lazio, Romagnoli può dire addio in estate

AFP via Getty Images

Potrebbe essere arrivata ai titoli di coda la storia d'amore trae la. Non quella che lega il cuore da tifoso del difensore biancoceleste alla squadr capitolina, ma quella professionale. Dopo tre stagioni, scrive oggi il Corriere dello Sport, in estate il centrale originario di Anzio potrebbe dire addio.Già un anno fa Romagnoli sarebbe potuto andare via. A gennaio scorso poi erano arrivati anche gli arabi a bussare alla porta. Il forte legamen del giocatore con la piazza però non aveano fatto decollare le trattative. A giugno lo scenario può cambiare drasticamente.

Ha compiuto 30 anni a gennaio Romagnoli ed è uno dei più pagati in rosa (3 milioni a stagione). Quando era arrivato a Roma nel 2022. Nonostante il traguardo centrato con Sarri in panchina, una chiamata da Lotito non è però mai arrivata., che si somma alle necessità del club di far quadrare i conti, anche alla luce dei nuovi vincoli dettati dall'indice di liquidità, diventato vincolante per i club. Le parti si vedranno quindi a stagione conclusa per definire il futuro. Se addio sarà, prima però Romagnoli vuole provare a regalare (di nuovo) alla sua Lazio il traguardo Champions League.