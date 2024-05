Lazio, Romagnoli salterà l'Inter: il motivo, chi al suo posto

30 minuti fa



Giallo evitabile quello preso da Alessio Romagnoli al 94' di Lazio-Empoli. Il difensore biancoceleste, diffidato, salterà così il prossimo impegno della squadra di Tudor che sarà domenica in casa dell'Inter già scudettata.



Per il tecnico croato è una bella gatta da pelare. Al suo posto, potrebbe inserire Casale o Gila ma entrambi non sono al meglio fisicamente e potrebbero non essere disponibili. Un'altra possibilità sarebbe l'arretramento di uno, o entrambi, tra Marusic e Hysaj con il simultaneo accentramento di Patric.