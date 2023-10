Alessio Romagnoli, capitano della Lazio, ha commentato a Mediaset Infinity l’importantissima vittoria sul campo del Celtic: "Sapevamo che fosse una partita difficile, ma ci tenevamo a vincere per fare un bel passo avanti nel girone. Sappiamo che in campionato non siamo partiti col piede giusto ma dobbiamo tornare ai nostri livelli. In ogni partita si soffre, è normale, loro erano molto veloci, tecnici, ma anche siamo una squadra forte e dobbiamo ritrovare quello che avevamo l'anno scorso".