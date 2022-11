Il difensore della Lazio Alessio Romagnoli ha parlato a Sky dopo la vittoria sulla Roma:



“I sogni sono lunghi, ne ho di più oltre a vincere i derby. Siamo stati bravi a portare a casa una partita non bellissima, è stata una battaglia vinta meritatamente. Abbiamo subito pochissimo, tranne la traversa del primo tempo. Sono stati solo cross che abbiamo respinto, siamo stati molto bravi".



ORGANIZZAZIONE - “La squadra lavora con Sarri da un anno e mezzo. Loro hanno lavorato per molto tempo, io ho avuto al Milan Giampaolo che ha movimenti simili. Lavoriamo ogni giorno per migliorare e siamo contenti, ma il lavoro non è solo nostro, ma anche dei centrocampisti e degli attaccanti, a cui dobbiamo dire grazie. Otto minuti di recupero sono tanti, si fanno sentire. Siamo felici ma è stato faticoso anche per noi”.