AFP via Getty Images

Lazio, Romagnoli verso l'addio: ha già salutato i compagni

46 minuti fa



Il futuro di Alessio Romagnoli probabilmente non sarà più biancoceleste. Il difensore della Lazio, con la stagione terminata senza accesso alle coppe europee e ancora senza segnali concreti da parte del club per discutere il rinnovo di contratto, è uno degli indiziati principali a lasciare Formello in estate. Ne parla oggi il Messaggero, raccontando che già dopo la gara contro il Lecce il centrale ex Milan ha iniziato a salutare compagni e staff, consapevole che difficilmente la sua storia, per molti romantica, da tifoso-giocatore avrebbe avuto un seguito.



Romagnoli è arrivato alla Lazio nel 2022 trasferendosi a parametro 0 dopo che era scaduto il suo contratto con il Milan. I biancocelesti sono sempre stati la sua squadra del cuore e per giocare con l'aquila sul petto aveva anche accettato di dimezzarsi lo stipendio. C'era una promessa di Lotito di rivedere poi in seguito l'ingaggio, in caso di qualificazione in Champions. Il patron però non è stato di parola dopo il secondo posto conquistato due anni fa. Romagnoli ci è rimasto male e nelle scorse settimane c'è stato un tentativo di ricitura col club, per affrontare questo discorso rimasto in sospeso per troppo tempo. Senza i soldi delle competizioni Uefa però per la Lazio è diventato complicato proporre un aumento di ingaggio a chi già percepisce 3 milioni di euro a stagione, con ancora due anni (in teoria) di contratto. Ecco perché la storia tra i calciatore, originario di Anzio, e la sua squadra del cuore con tutta probabilità è arrivata al capolinea. Per Romagnoli ci sono alcune proposte dalla Premier League ma anche ricche offerte dall'Arabia Saudita. A 30 anni sceglierà con cura in estate dove trovare le condizioni migliori per l'ultima parte della sua carriera.