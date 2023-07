Dal ritiro diarrivano le parole diIl difensore dellaha parlato delle prime sensazioni in vista della prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni, dopo la seduta mattutina, ai microfoni dei media ufficiali biancocelesti:"Sto abbastanza bene, ho avuto tanto tempo per riposare e lavorare, maSiamo felici di essere qui, non vediamo l'ora di iniziare questa che sarà una stagione piena di impegni. Dovremo prepararci a dare il massimo. Rispetto all'anno scorso è cambiato solo che ho un anno in più (ride, ndr), ma le emozioni sono sempre più forti.. Io cerco di dare tutto, sempre, ma non penso di essere io il dominante in difesa: siamo tutti fondamentali in questa squadra. Fare una stagione di così alto livello è motivo di orgoglio per tutto il nostro reparto. L’obiettivo è migliorarsi e far ancora meglio dello scorso anno"."Della Champions ancora non abbiamo parlato: è presto, per ora pensiamo ad allenarci .Mi era già capitato di lavorare subito sulla tecnica sin dal primo girono di ritiro: quando ero al Milan, con Giampaolo. Lui e Sarri sono molto simili, veramente due maestri di questa linea. Come difesa dobbiamo sempre lavorare per migliorare, ma sappiamo che il nostro lavoro non dipende solo da noi.Avremo da migliorare ancora. Per poco non siamo stati la miglior difesa del campionato. Abbiamo uguagliato il record di clean sheet, ma quest'anno vogliamo superarlo".