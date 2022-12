La Lazio non manderà Luka Romero in nazionale il prossimo mese. Come riporta la testata argentina Tyc Sport, il club biancoceleste si è opposto alla convocazione del classe 2004 da parte del ct albiceleste Under 20, Mascherano. Tra il 19 gennaio e il 12 febbraio si disputerà il Campionato Sudamericano di categoria e il giovane aquilotto è stato chiamato a far parte della Selección. Nello stesso periodo però la Lazio affronterà diversi impegni ravvicinati tra Serie A e coppe e non c'è alcuna intenzione da parte della società e del tecnico di privarsi di un elemento che potrebbe rivelarsi utile nelle rotazioni in rosa.