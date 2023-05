Luka Romero brilla con l'Argentina al Mondiale U20 e rischia di rivelarsi un vero e proprio rimpianto per la Lazio. I biancocelesti non hanno portato avanti la trattativa per il rinnovo di contratto del 20enne argentino a causa della richiesta da 5 milioni di euro presentata dal suo agente Ramadani per le eventuali commissioni e ora potrà accordarsi liberamente con un nuovo club. Piace al Quilmes, squadra dove ha militato suo padre, ma è plausibile attendersi che alla fine resterà in Europa. A riportarlo è il Corriere dello Sport.