Francesco Acerbi, difensore della Lazio, è stato espulso contro il Napoli. Come riporta Opta, il centrale biancoceleste interrompe oggi una striscia di 126 partita di Serie A consecutive giocate da titolare per tutti in 90 minuti tra Sassuolo e Lazio. Era da ottorbe del 2015 che l'ex Milan e Chievo non si fermava.