Nuova grana in vista sul mercato per la Lazio. Secondo elgoldigital.com, lo Sporting Gijon vorrebbe concludere anzitempo il prestito di Jony, rispedendolo a Roma con sei mesi d'anticipo. Lo spagnolo si era trasferito a titolo temporaneo al club di Segunda División già a gennaio scorso. In estate l'accordo era stato rinnovato, ma quest'anno le cose non stanno procedendo come sperato per il classe '91, che ha trovato spazio solo in 13 partite tra campionato e Copa del Rey, con appena tre presenze da titolare.



Il suo rientro a Formello sarebbe un problema in più da dover gestire per la Lazio, visto che il suo contratto scadrà solo nel 2024. È gestito dalla You First, la stessa agenzia di Luis Alberto, ma resterebbe comunque complicato trovare una nuova sistemazione a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato invernale. Fuori dal progetto di Sarri, il rischio di rimanere ad allenarsi da fuori rosa - a Roma o a Gijon - è alto, con la svalutazione del cartellino che ne conseguirebbe in vista dell'estate.