Il centrocampista dellaNicolòha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Inter:“Sarà una sfida complicata che ci servirà anche per riprenderci in campionato. La qualificazione in Champions non era banale e l’abbiamo centrata, così come i quarti in Coppa Italia. Nazionale? È il sogno di ogni ragazzino italiano. Devo fare ancora meglio ma ci spero. Il mio rapporto con il mondo. Inter? È stata la prima partita giocata in Serie A e tutta la mia famiglia è interista. Sicuramente questa partita avrà un sapore diverso. La lotta allo scudetto è entusiasmante, speriamo di fare uno scherzetto all’Inter domani”.- “Lui è incredibile, non è una sorpresa. Sarà bello sfidarlo. L’Inter ha sempre avuto grandi registi, anche l’anno scorso con Brozovic. Mi è sempre piaciuto guardarlo. Il mio ruolo da regista? Sono migliorato a difendere come chiedeva il mister e sto cercando di migliorare nel possesso. Credo nel lavoro e in ciò che mi chiede il mister. È difficile arrivare al gol da questo ruolo, ma cerco di migliorare soprattutto con i tiri da fuori area”.- “L’ambiente è un po’ negativo, ma noi siamo in lotta per tutti gli obiettivi. Le conclusioni vanno tirate alla fine, vedendo a fine anno come saremo messi. La squadra è forte, dobbiamo continuare così e migliorare in fase realizzativa. Ma il nostro lo stiamo facendo. Noi possiamo fare a tutte le squadre, lo abbiamo dimostrato. Chi spero in Champions? Nel Real Madrid, sarebbe un sogno giocare al Bernabeu“.