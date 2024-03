Lazio, Rovella e Patric vicini al rientro

Si avvicina alla fine il calvario di Rovella e Patric. I due lungodegenti dell'infermeria della Lazio sono fermi da oltre un mese, ma ora il loro rientro sembra essere vicino e dopo la sosta dovrebbero tornare a disposizione del nuovo mister Igor Tudor. A dare la notizia questa mattina è Il Corriere dello Sport.



Il centrocampista è fermo dal 4 febbraio scorso. La pubalgia di cui soffre ciclicamente si è riacutizzata nelle ultime settimane costringendolo a restare fermo per evitare sovraccarichi muscolari. Più volte lo staff di Sarri aveva provato ad accelerarne il recupero, ma alla fine il suo rientro in gruppo è sempre slittato. Aveva recuperato già il 18 febbraio invece Patric, sceso in campo da titolare contro il Bologna, ma costretto ad alzare bandiera bianca dopo 10 minuti per un duro colpo subito alla caviglia in un contrasto di gioco. Un problema che gli ha poi procurato diverse ripercussioni anche al livello muscolare durante la fase di recupero. Entrambi non hanno quindi potuto dare il loro contributo nell'ultimo sfortunato periodo con Sarri alla guida. Ora però Rovella e Patric sono pronti a lasciarsi alle spalle tutto e dare il massimo per conquistare la fiducia di Tudor, per un finale di stagione in crescendo.