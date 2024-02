Lazio, Rovella: 'Mi sento come se avessi giocato con questa maglia sin da bambino'

A suon di prestazioni convincenti Nicolò Rovella si è conquistato rapidamente l'affetto e la fiducia di tutto l'ambiente laziale (oltre che quella del tecnico). Ma anche la Lazio stessa è entrata da subito nel cuore del calciatore, anche se originario di Segrate in provincia di Milano. Cresciuto calcisticamente in una piazza calda come quella del Genoa, è passato alla Juventus, prima di consacrarsi defintivamente al Monza un anno fa. Da nessuna parte però ha vissuto qualcosa di paragonabile, stando alle sue parole, alle sensazioni che ha detto di provare da quando è sbarcato a Roma, in particolare durante le partite casalinghe della squadra di Sarri.



Ieri il centrocampista classe '01 era presente a un evento organizzato per il lancio delle nuove figurine Panini e ha rilasciato alcune dichiarazioni, pubblicate poi anche sui canali social. Questo il suo pensiero sui suoi primi sei mesi in maglia biancoceleste: "Sono un giovane, ma il calore che ho ricevuto qui a Roma dai tifosi della Lazio è stato incredibile. Sento un trasporto speciale. Quando entro all'Olimpico e gioco con la maglia della Lazio mi sento come se giocassi qui fin da bambino. E' una cosa speciale che non so spiegare, vi dico la verità".