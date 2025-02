Lazio, Rovella: "Per sempre grato a Berlusconi. Guendouzi? Fuori dal campo è buono e simpatico"

Getty Images

Nicolòha parlato ai microfoni dei media ufficiali dellaIl centrocampista biancoceleste affronterà di nuovo la sua ex sqaudra, dove si è consacrato in Serie A prima di sbarcare nella Capitale, ma non c'è spazio per i sentimenti in vista del match: "Servono i tre punti dopo la vitttoria di ieri della Fiorentina. Vogliamo tornare a vincere davanti ai nostri tifosi". In campionato infatti la Lazio non vince in casa dal 24 novembre (3-0 contro il Bologna), ma per Rovella si tratta solo di una casualità: "Le prestazioni ci sono sempre state. Magari abbiamo pagato qualche disattenzione di troppo che ci è costata qualche punto. Per questo dovremo essere concentrati sin dall'inizio, perché la gara col Monza non sarà affatto facile".

"Sono stato molto fortunato a giocare al Monza quando c'era Berlusconi come presidente. Anche Galliani e Palladino sono state figure fondamentali per me. Mi hanno dato tanto e trasmesso fiducia. Ci tengo a ringraziare il presidente, anche se oggi non c'è più. Sento ancora ogni tanto Galliani. Quella rimarrà una tappa fondamentale della mia vita"."Matteo è il contrario di quello che appare in campo. Fuori è buono e simpatico, scherza sempre. Io e lui abbiamo un grande legame. Siamo arrivati qui insieme e il fatto di essere entrambi nuovi ha fortificato subito la nostra amicizia. Interpretiamo il calcio allo stesso modo e ci troviamo benissimo".

"Ormai sono diventato quasi uno dei più vecchi! Sono arrivati dei giocatori bravi e promettenti. La bravura di Baroni li aiuterà a entrare subito nei meccanismi del suo gioco. Anche noi proveremo a dar loro una mano".