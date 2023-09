Intervenuto a Dazn prima di Juventus-Lazio, Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio in prestito dai bianconeri, ha parlato così: “Sicuramente è una gara importante per noi. Dopo Napoli questa è diventata una partita determinante. All'inizio per l'infortunio è stato difficile. Ora mi sto abituando agli schemi di Sarri che non sono facili. Non vedo l’ora di esordire e giocare”.