Il nuovo acquisto della Lazio Nicolò Rovella ha raccontato i motivi che lo hanno spinto ad accettare i biancocelesti: "Ho spinto molto per venire qui, sia per la presenza di Sarri che per il contesto della città. Conoscevo Luca Pellegrini, mi ha parlato benissimo di questa piazza e ora non vedo l'ora di scendere in campo. Mi affiderò totalmente al mister, con lui spero di poter migliorare in tutto".