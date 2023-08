Il nuovo acquisto della, ha rilasciato un'intervista ai media ufficiali del club biancoceleste. Queste le sue parole ai microfoni di Lazio Style Channel:"Essere qui per me è un sogno. Quando ho saputo della possibilità di venire a giocare a Roma, alla Lazio, ho spinto tantissimo per il trasferimento, sia perché mister Sarri mi ha voluto, sia per tutto il contorno della Città. E poi Luca (Pellegrini, ndr) mi ha parlato più che bene di questa piazza, quindi... non vedo l'ora!""Sarri è un maestro di calcio e io mi affiderò totalmente a lui, spero che mi possa migliorare in tutto. Mi piace molto toccare la palla tante volte e avere il controllo della partita. Fa parte della mia filosofia di gioco e penso si sposi bene anche con le idee del mister"."Quello che mi ha impressionato di più, già avendoci giocato contro qualche anno, è Luis Alberto, perché ha una qualità incredibile e spero di giocare con lui più partite possibili"."Il Derby della Capitale credo che sia il più bello d'Italia e non vedo l'ora di giocarlo. Le emozioni saranno indescrivibili. Io ne ho giocato uno simile, più o meno, tra Genoa e Samp, ma qui è più grande"."Al sorteggio sarei contento se uscisse il Real Madrid. Lo spero. Sono fortissimi ma spero proprio di poterci giocare contro"."Ce l'ho tatuata per mio papà. da quando sono piccolo, lui mi diceva sempre che giocare è come suonare. Lui giocava nel mio stesso ruolo. E questo suo insegnamento mi è rimasto. Spero però di potermi fare più tatuaggi possibili per ogni trofeo che mi auguro di vincere con la Lazio".