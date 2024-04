Lazio, Rovella vuole esserci nel derby: oggi test decisivo

28 minuti fa



Rovella è tornato. Il centrocampista della Lazio ieri si è allenato di nuovo in gruppo con i compagni e dopo due mesi di assenza punta a una convocazione per il derby di domani. Difficile vederlo in campo dall'inizio, ma l'ex Juve - reduce dai problemi di pubalgia che lo hanno bloccato da dopo la gara contro l'Atalanta a febbraio scorso - vuole provare a convincere Tudor a puntare su di lui, anche per uno spezzone di partita. Oggi il classe 2001 farà la rifinitura col resto della squadra: sarà il test decisivo in vista della stracittadina.



All'andata era sceso in campo solo nel quarto d'ora finale della gara. Gli fu preferito Cataldi in cabina di regia. Stesso scenario anche per la gara vinta a gennaio in Coppa Italia. Ora però il centrocampo biancoceleste è stato completamente rivoluzionato da Tudor. Rovella dovrebbe ritrovarsi a giocare nel tandem davanti alla difesa. Un'arma in più a disposizione del nuovo allenatore per provare nuove soluzioni e assetti del 3-4-2-1.