Si prospetta un ruolo alla Ferguson per Sarri alla Lazio. Lo scenario lo dipinge questa mattina Repubblica, raccontando che a prescindere dall'addio di Tare a giugno, Lotito sarebbe comunque pronto ad affidarsi totalmente alle strategie dell'attuale tecnico, rendendolo di fatto una sorta di manager. Sarebbe anche un modo per blindare lo stesso Sarri davanti alle avance di alcuni top club inglesi che, secondo indiscrezioni avrebbero pronti ingaggi importanti per convincere l'allenatore toscano. Il finale di stagione, in ogni caso, sarà decisivo per definire il futuro di questo progetto tecnico.