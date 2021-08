Anche Walter Sabatini ha fotografato quella che potrà essere questa stagione di Serie A 2021/22. Il direttore sportivo del Bologna tra i vari club ha parlato anche della Lazio di Sarri. Ecco come si è espresso a La Gazzetta dello Sport: "Sarri come me si è intossicato con le sigarette. Se avessimo lavorato assieme, una nube di fumo ci avrebbe avvolto. Si è spaccato la schiena nelle categorie inferiori, si è costruito da sé. Ho grande simpatia per lui e il suo gioco. Ama Bukowski? Bukowski dormiva in giacigli sporchi, beveva e fumava, poi scriveva racconti bellissimi. La creatività ha bisogno del caos. Io stesso mi nutro di confusione, la staticità mi uccide".