In una serata grigia all'Olimpico, gli unici sorrisi ai laziali li ha regalati una vecchia gloria biancoceleste., per tutti ancora El Matador, è stato ospite questa sera in tribuna per assistere a(terminata 1-1). Nel prepartita è stato acclamato dai tifosi durante il giro di campo tra applausi e cori tutti per lui, a ricordo dei fasti di fine anni '90. Poi, ai microfoni di DAZN il centravanti cileno,, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul presente e sul passato:"E’ un piacere essere qui all’Olimpico, sono emozionato e nervoso. Porto nel mio cuore tanti bei momenti trascorsi qui e i tifosi ancora mi scrivono. Devo ringraziarli tutti, soprattutto i tifosi. Arrivai qui dal River Plate e non mi conosceva quasi nessuno. Quando sono arrivato ho conosciuto grandi persone come Favalli, Pancaro, Nesta, Dario (Marcolin, ndr) e mi hanno tutti aiutato molto".

"Inzaghi non pensavo mai potesse diventare un allenatore. Quando siamo stati compagni di squadra era tranquillo e non parlava molto, poi invece qualche tempo fa l’ho visto allenare a Formello e ho pensato: 'chi è questo?' Sono molto contento che stia bene e sono felice anche per Conceicao. Mi sento ancora con loro e speriamo che vada bene la loro carriera. Sinisa e Sven-Göran Eriksson erano tutti e due grandi persone, Sinisa è stato più vicino a me e tutta la squadra. Mi ha aiutato molto, è stato un giorno molto triste quando se ne è andato via. Dobbiamo ricordarlo come un grande uomo, amico e grande compagno. Mando un grande abbraccio a tutta la famiglia".