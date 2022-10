La vittoria ottenuta contro l’Atalanta in campionato ha permesso alla Lazio di riprendere la corsa dopo il pari interno contro l’Udinese e conquistare il terzo posto in classifica, raggiungendo a quota 24 proprio i bergamaschi. Per continuare la scalata verso la vetta, gli uomini di Sarri devono tornare a vincere all’Olimpico anche in campionato, contro la Salernitana, formazione ancora senza successi lontano dall’Arechi. Quote biancocelesti per gli esperti di Planetwin365, che vedono il segno «1» a 1,48, quota che sale a 1,50 su 888sport.it. Oscilla tra 4,40 e 4,50 l’opzione pareggio, con il colpo esterno granata fissato tra 6,15 e 6,50. Nonostante i 569’ di imbattibilità di Provedel, è avanti il Goal tra 1,67 e 1,70 sul No Gol dato tra 2,03 e 2,15, mentre la Salernitana a digiuno per i 90’ vale 2,39 volte la posta. Pedro, dopo aver deciso il match di Europa League, vuole lasciare il segno anche in campionato: il timbro dello spagnolo è proposto a 3 su Planetwin365 mentre sale a 7 il gol dell’ex di Antonio Candreva.