Di seguito i principali episodi da moviola di, in programma questa sera a valevole per la 32esima giornata diTimide proteste da parte della Lazio per un contatto Boateng-Patric. I due duellano sul cross da destra, col tedesco che anticipa l'avversario e gli pesta il piedi all'atterraggio. Dolore per lo spagnolo, ma nessun provvedimento da parte del VAR.In occasione del raddoppio della Lazio, firmato da Vecino, Gyomber tocca la palla con il braccio sugli sviluppi di un corner. L'arbitro Zufferli porta il fischietto alla bocca e indica il dischetto, ma non fischia prima dell'intervento del centrocampista uruguaiano, che manda la palla in rete. Il gol è regolare perché secondo il regolamento è il fischio a interrompere il gioco e in questo caso non è arrivato prima della conclusione di Vecino.

ZufferliBerti – Del GiovaneIv: DoveriVar: PaternaAvar: Aureliano