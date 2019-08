L'effetto domino che potrebbe portare Milinkovic allo United rischia di svanire. Come riportano in Spagna, il primo tassello sarebbe il trasferimento al Real di Paul Pogba, Florentino Perez vorrebbe accontentare Zidane ma la maxi-offerta allo United non è ancora arrivata. Milinkovic è bloccato in fase di stallo, e le Merengues potrebbero cercare un'alternativa a Pogba.



MERCATO LAZIO - Tutti i principali quotidiani spagnoli, da As a Marca, sono convinti che il Real abbia pronto il Piano B, Donny van de Beek. Uno dei centrocampisti rivelazione della scorsa stagione, ha un valore ridotto rispetto a Pogba: potrebbe arrivare a Madrid per 60 milioni. E far saltare l'effetto domino che porterebbe Milinkovic allo United.