Mentre Caceres è destinato a tornare alla Juventus, si blocca la partenza di un altro difensore della Lazio. Il terzino sinistro belga Jordan Lukaku non ha superato le visite mediche col Newcastle. Il club inglese allenato da Rafa Benitez era pronto a prenderlo in prestito con diritto di riscatto, ma ora può tornare sulle tracce dell'italiano Barreca (ex Torino) del Monaco.