Lazio, saltata la trattativa per Kent dal Fenerbahce: i motivi del dietrofront

Redazione CM

Il mercato di gennaio non ha cambiato il volto della Lazio, non ha chiuso nessuna operazione in entrata nella sessione appena conclusa. A lasciare i biancocelesti con l'amaro in bocca è la trattativa saltata in extremis per Ryan Kent, esterno scozzese del 1996, di proprietà del Fenerbahce.



COSA E' SUCCESSO - Un colpo nato e concluso nel finale di questo mercato, con l'accordo di massima raggiunto nel pomeriggio di oggi, per un trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Accordo che però non è andato in porto, a causa di alcune difficoltà incontrate negli ultimissimi passaggi che avrebbero permesso allo scozzese di unirsi alla squadra di Sarri. Trattativa inceppata quando ormai era ai dettagli, con la volontà del giocatore che è risultata decisiva nella scelta finale. Con il gong finale del mercato molto vicino, non c'è stato più spazio per i ripensamenti: niente Lazio, Kent rimarrà al Fenerbahce, privando così la squadra di Sarri del suo primo e ultimo colpo di questo mercato. In uscita, invece, i biancocelesti hanno salutato Toma Basic, centrocampista croato che si è accasato alla Salernitana.