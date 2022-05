L'Olimpico torna colorarsi di biancoceleste. Per Lazio - Sampdoria, complici i prezzi bassi stabiliti dalla società capitolina, si prospetta un pienone di tifosi come non si era praticamente mai visto in questa stagione. Nel primo giorno di vendita - partita ieri alle 16:00 - sono stati emessi circa diecimila biglietti. Tra oggi e domani si prevede un'ulteriore impennata. E considerando che sarà possibile acquistare il tagliano fino a pochi minuti prima del fischio d'inizio, fissato sabato sera alle 20:45, le stime proiettano il dato finale oltre le quarantamila presenze.