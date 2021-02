In attesa di Lazio-Sampdoria ha parlato del match un doppio ex come Fabio Bazzani. Ecco come si è espresso l'ex calciatore a Cittaceleste.it su Immobile e sull'attacco dei blucerchiati: "Se Immobile è l'attaccante italiano più forte? Sì, è il più forte. Non solo per la finalizzazione, è il più forte anche nello smarcamento e nell’attacco alla profondità. Ha una squadra che lo assiste ed un sistema di gioco ben costruito, ma lui è un giocatore perfetto, è bravo nel creare opportunità con i suoi movimenti. Su questo è il migliore".



SULL'ATTACCO DELLA SAMPDORIA - "Ranieri alterna i suoi attaccanti per tenerli tutti dentro il contesto. Poi hanno caratteristiche tutte diverse tra loro. Immagino giocherà Keita, non so chi lo affiancherà, magari confermerà l’ultima coppia con Ramirez. Da come si sta comportando Ranieri è difficile fare previsioni, li alterna e valuta di volta in volta chi schierare. Queste rotazioni sono un’arma in più. Tra l’altro tornerà in rosa anche Gabbiadini. Quagliarella? Penso sia giusto il suo dosaggio, è talmente forte che può sfruttare anche mezz’ora o 20 minuti per essere decisivo. La carta d’identità non fa sconti a nessuno, è normale il dosaggio, ma lui può essere un valore aggiunto anche così".