La notizia circolata ieri di una probabile presenza allo stadio per Lazio-Sampdoria di Massimo Ferrero sembra trovare ulteriori conferme. Il Viperetta non ha mai fatto mistero di voler tornare a vedere i blucerchiati dal vivo, e per contro i tifosi genovesi non hanno mai mancato di esplicitare all'ex presidente la loro posizione al riguardo. L'ultima volta che Ferrero è comparso allo stadio, per Samp-Roma, è stato fatto fuggire dai tunnel sotterranei di Marassi. Il patron romano ha poi tentato di ripresentarsi in altre circostanze, venendo sempre dissuaso, anche per motivi di ordine pubblico. Questa volta però potrebbe andare diversamente.



Secondo Tuttosport la sua presenza all'Olimpico sarebbe stata annunciata, e per il momento non sono arrivate smentite al riguardo. In passato, il CdA della Sampdoria lo aveva dissuaso dal presentarsi a Monza e non gli aveva concesso il titolo di accesso per la gara con l'Inter, ma questa volta la decisione spetterà alla Lazio del suo grande amico Lotito. E le cose potrebbero andare diversamente. RIcordiamo che a Roma sono previsti parecchi tifosi blucerchiati, di certo non felici di vedere Ferrero.