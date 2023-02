C'è grande tensione a Genova, sponda Sampdoria, in merito alla possibile presenza di Massimo Ferrero sugli spalti dell’Olimpico in occasione della partita con la Lazio. La preoccupazione per il match in programma lunedì 27 febbraio all'Olimpico, però, è filtrata anche a Roma.



Nelle ultime ore infatti la notizia è circolata ovunque, e ciò ha allarmato la Questura di Roma, che ovviamente teme disordini pubblici tra il Viperetta e i sostenitori blucerchiati presenti nella Capitale. Giova ricordare che nell'ultima apparizione pubblica di Ferrero, l'ex presidente era stato fatto fuggire proprio dalle forze dell'ordine attraverso i tunnel del Ferraris per evitare lo scontro con i tifosi, che si erano assiepati fuori dalla Tribuna.



Per Lazio-Sampdoria, tutto dipenderà da Claudio Lotito, scrive Sampnews24.com. Il presidente biancoceleste dovrà decidere se concedere il titolo d’accesso a Ferrero o negarglielo, come fatto dalla dirigenza della Sampdoria pre Inter.