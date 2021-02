Lazio-Sampdoria 1-0 all'intervallo, la sta decidendo un gol di Luis Alberto: "Dobbiamo essere concentrati su questa partita perché il nostro obiettivo è tornare di nuovo in Champions - ha detto lo spagnolo a Sky Sport - dobbiamo fare bene nel secondo tempo perché questi tre punti per noi sono troppo importanti. L'esultanza alla Spider-Man? E' per mio figlio. Quando sono uscito di casa mi ha detto se segni festeggia come l'Uomo Ragno".