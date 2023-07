Obiettivo Sanabria se andrà via Immobile. Questo il piano in casa Lazio - raccontato da Repubblica questa mattina - dopo che nei giorni scorsi è andato a vuoto il tentativo di doppio assalto al Torino per l'attaccante paraguayano e per Samuele Ricci. Il mediano nazionale azzurro Under 21 resta un'obiettivo su cui Lotito continuerà a lavorare, anche se non sarà facile convincere Cairo. L'ex Sassuolo, Roma e Genoa invece con l'arrivo di Castellanos è diventato solo il piano B per l'attacco, per tamponare la falla enorme che lascerebbe l'addio del capitano-goleador biancoceleste.