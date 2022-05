Sarà Francesco Caputo il nuovo centravanti di riserva della Lazio. A dare la notizia è Repubblica che parla di un accordo già trovato con la Sampdoria per il passaggio in biancoceleste dell'ex Sassuolo per 1,5 milioni di euro.



OCCASIONE - Il classe '87 si era trasferito l'estate scorsa dai neroverdi ai blucerchiati in prestito con diritto di riscatto, divenuto obbligo al primo punto conquistato nel 2022 dai liguri. Dopo 11 gol e 6 assist quest'anno, la sua avventura a Genova è però già ai titoli di coda. Il 35enne, originario di Altamura, coglierà l'occasione di fare un ultimo passo avanti nella sua carriera, in un club di maggior livello, seppur da comprimario, alle spalle di Ciro Immobile.



ESUBERI - L'arrivo di Caputo ribadisce inoltre il fatto che Cabral tornerà in Portogallo e che si cercherà una sistemazione per Muriqi, qualora il Maiorca non lo riscattasse. Si cercherà inoltre una sistemazione per Raul Moro, mandandolo in prestito dove potrà trovare minutaggio con maggiore continuità. Luka Romero invece sarà confermato in rosa.