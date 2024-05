Lazio, sarà divorzio a fine campionato con Luis Alberto: Lotito fissa il prezzo

A fine annoL'esclusione dai convocati per la sfida di ieri è stata solo l'ultima goccia di un rapporto logoratosi definitivamente durante quest'ultima annata. Tudor aveva ripreso il centrocampista in allenamento, reo a suo dire di non impegnarsi a sufficienza. Lo spagnolo non ha gradito il rimbrotto, ne è nato un diverbio che ha portato il tecnico a prendere provvedimenti drastici, in accordo con la società. Non è la prima volta che Luis Alberto si rende protagonista di episodi simili in 8 anni a Formello. Potrebbe però essere stata l'ultima questa. Il giocatore ha già pubblicamente affermato la sua volontà di andare via (clamoroso lo sfogo post Lazio-Salernitana un mese fa); ma se prima di venerdì scorso c'era ancora qualche residua possibilità che l'addio non si consumasse effettivamente, ora la questione sembra definitivamente chiusa. "In panchina porto solo gente che ci tiene", ha detto ieri Tudor nel post gara. Evidentemente per lui il numero 10 ormai non ci tiene più abbastanza. Tornerà ad allenarsi domani alla ripresa dei lavori, ma le prossime saranno le ultime due partite con la maglia biancoceleste. Ammesso che le giochi.

La società biancocelesteil Mago, che a settembre compirà 32 anni. Lo ha già ribadito Lotito, sia direttamente al giocatore, sia in alcune dichiarazioni pubbliche: il contratto fino al 2027, rinnovato peraltro a fine estate scorsa, continua ad essere valido. Luis Alberto ha in mano una, scrive oggi il Messaggero, ma ora deve portarne una soddisfacente anche sulla scrivania del presidente., non un centesimo di meno per dare il via libera alla cessione