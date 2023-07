"Di padre in figlio" è uno dei motti del tifo laziale. Ma anche in società la traccia sembra essere la stessa. Sarà infatti Enrico Lotito, figlio del presidente della Lazio, a rappresentare la delegazione biancoceleste a Nyon in occasione dei sorteggi per i gironi di Champions League il 31 agosto prossimo. Lo racconta oggi Il Messaggero, spiegando che si tratta di un ennesimo segnale di quali siano le intenzioni del patron per il futuro della dirigenza del club.