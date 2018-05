Sarà rivoluzione in attacco. Felipe Anderson sembra sul piede di partenza, Nani ha già salutato tutti, ora tocca a Caicedo finire sul mercato. Inzaghi lo ha apprezzato per professionalità e movimenti, ma ha segnato troppo poco. Il gol sbagliato contro il Crotone, come riporta il Corriere dello Sport, potrebbe essere la pietra tombale della sua avventura romana.



NOTIZIE LAZIO - Dove andrà a finire Caicedo? L'ex Espanyol potrebbe tornare in Spagna, o addirittura in patria. In Ecuador l'attaccante potrebbe chiudere la carriera spesa in grio per l'Europa. La Lazio dovrà muoversi per cederlo, e trovare un vice Immobile che garantisca un rendimento offensivo migliore.