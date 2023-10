Seconda trasferta nella2023-24 per la, impegnata domani a Rotterdam contro il. I biancocelesti proveranno a prendersi la rivincita del ko dell’anno scorso, costato l’eliminazione dall’Europa League. Ci sono punti importanti in palio al De Kuip per il passaggio del girone. La squadra è già atterrata in Olanda e il tecnico, nella consueta conferenza stampa della vigilia, ha risposto alle domande dei cronisti presentando così la gara:“Nelle ultime gare la Lazio sta facendo bene, gli avversari sono forti e lo hanno dimostrato anche contro l’Atletico Madrid. Dopo la sconfitta contro di noi non hanno perso quasi mai in più segnano tanto"."Sarà difficile da affrontare perché hanno qualcosa in più rispetto allo scorso anno. La partita sarà importante ma non decisiva. Ci sarà da soffrire ma avremmo le nostre opportunità che a differenza dello scorso anno dovremmo sfruttare meglio, molto meglio"."Non trovo giusto che i tifosi della Lazio siano rimasti a casa, anche perché le forze dell’ordine che si pagano a fare? Le responsabilità collettive non mi sono mai piaciute, si prende quello che sbaglia e gli si danno cinque anni di Daspo. Siamo coscienti su quello che ci aspetterà a livello tattico e di clima."Parlo tutti i giorni con i ragazzi e non leggo le interviste. Immobile l'ho visto bene. Hanno tutti una bella faccia tosta in questo periodo. Guendouzi può giocare domani, ma non è l’unico. Siamo in un momento in cui posso fare le scelte in modo sereno perché chi entra e chi esce danno le stesse buone sensazioni. Le ultime gare le abbiamo vinte con la panchina".