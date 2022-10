Maurizioè intervenuto oggi alle 14:15 in sala stampa a, per la consueta conferenza della vigilia dei match di Europa League. Il tecnico della Lazio ha risposto così alle domande dei cronisti presenti in vista della sfida contro il Midtjylland:"La partita di Bergamo ci può dare o togliere. Dipende dalla mentalità,Il rendimento in coppa è condizionato da una partita sbagliata. Abbiamo pareggiato due partite con gli austiraci, di cui una in 10. Al livello mediatico il Salisubrgo è un top club mentre lo sturm no, nonostante siano a un punto di distanza. Le squadre di forte mentalità hanno sempre una grande motivazione Bergamo può essere occasionale, li temevamo e ci è scattato il meglio. Il salto di qualità è fare la stessa cosa in uno stadio vuoto contro una squadra già retrocessa"."Vecino ha buona fisicità e qualità elevata, eravamo convinti potesse darci quel qualcosa che ci mancava come caratteristiche ed è un ragazzo affidabile"."Napoli e Milan sono già grandi in Italia e lo stanno diventando in Europa. Noi dobbiamo diventarlo ancora in Italia, normale che siamo un po’ indietro in Europa. Fisicamente però abbiamo espresso un gioco migliore degli avversari in Europa. Il mio Chelsea correva anche meno"."L’impiego di Cancellieri e Felipe dipende dal tipo di partita. Matteo non ha ancora l’ordine di Felipe da esterno. Ma nelle rotazioni può darsi che entrerà anche Luka Romero, vedremo.Luis Alberto aveva un problema a un anca. Ieri si è allenato in gruppo, ma era una seduta meno intensa"."La scorsa partita avevamo un arbitro non degno di questo livello. Ha compromesso una partita tosta ma corretta. La situazione di Lazzari è stata casuale. La sua contusione di domenica scorsa comunque non è nulla di preoccupante"."Se io mi diverto durante gli allenamenti è già un buon segnale.Speriamo di proseguire così, trasformando tutti in entusiasmo e mai in euforia.Questa partecipazione di squadra a non voler subire è ormai ben definita. Felipe e Pedro che rientrano. Sono tutti segnali, al di là dell’aspetto tattico, di una partecipazione di tutta la squadra aumentata considerevolmente"."La situazione dell’Olimpico mi preoccupa perché nel breve è difficilmente risolvibile., sarà un limite mio"."Il ritiro a dicembre da qualche parte lo faremo, maOltre al viaggio e al fuso orario, c’è un problema di temperature, perché lì sarà estate e fare un ritiro a 30 gradi per poi giocare a gennaio a 6-7 è una follia".