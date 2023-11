Il futuro di Sarri con la Lazio continua ad essere un'incognita. Per il momento però la panchina non sembra a rischio, nonostante i risultati altalenanti di questa prima parte di stagione. La sconfitta di Bologna non ha cambiato le idee di Lotito: i bilanci si fanno alla fine. Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport.



Raramente nella sua gestione il patron biancoceleste ha optato per un esonero a stagione in corso e anche quest'anno la strada tracciata è la stessa. Certo, qualche insoddisfazione c'è nella dirigenza, perché gli investimenti fatti in estate hanno consegnato al tecnico toscano una rosa completa in ogni reparto e con profili ritenuti di qualità dalla società (anche se il mister ne aveva però indicati altri inizialmente). La fiducia nell'operato dell'allenatore è ancora totale e in più riprese lo stesso Lotito lo ha ribadito anche davanti alla squadra a Formello. Se poi questo percorso proseguirà anche nelle prossime stagioni o meno è tutto da vedere. Il contratto di Sarri scade nel 2025, ma da parte sua non ci sarebbe problema nel separarsi anticipatamente. Soprattutto se dovessero presentarsi offerte allettanti per l'ultima avventura della sua carriera.