Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato a Sky Sport prima del match contro il Torino: "L'ansia da prestazione no, l'ansia da risultato sì. La prestazione la dobbiamo volere. Noi dobbiamo essere focalizzati su quello senza farsi mandare in nervosismo dall'ansia".



Ha fatto lo psicologo?

"Abbiamo parlato delle nostre cose cercando di capire se c'è qualcosa che ha potuto innescare un periodo negativo o meno".



Centrocampo reparto dove serve mettere mano di più?

"In questo momento il nostro primo obiettivo è cercare un minimo di solidità. Stiamo cercando varie strade".



Il Torino?

"Il Torino, quando fa il Torino, mette in difficoltà tutti. E' una delle squadre più forti di questo campionato. Bisogna muovere la palla con velocità".