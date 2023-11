Sarri proverà a risolvere i problemi dell'attacco della Lazio durante questa sosta. Come spiega questa mattina il Corriere dello Sport, il tecnico biancoceleste lavorerà principalmente con tutte e quattro le ali in rosa. La loro partecipazione ai gol sta infatti mancando moltissimo alla squadra. Non si riesce ad attaccare la profondità, né a saltare l'uomo. Due aspetti cruciali nel gioco biancoceleste in attacco, senza i quali i movimenti diventano prevedibili da parte delle difese.



L'assenza di Milinkovic pesa nelle dinamiche complessive, perché il serbo era in grado di creare spazio attirando su di sé le marcature. Ma non può essere questa una giustificazione per la pochezza offensiva mostrata da Zaccagni e Anderson, come anche da Pedro quando impiegato dall'inizio. Discorso diverso per Isaksen utilizzato meno, ma dal quale comunque ci si aspettava tutt'altro impatto. Non c'è tattica che tenga per Sarri se i suoi uomini non riusciranno a risolvere questo problema.