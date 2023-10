Per svegliarci, prendiamoci a pugni prima di uscire dallo spogliatoio.

Anche nella vittoria a Sassuolo c'è stato qualcosa che anon è piaciuto. Laha trovato continuità di gioco e di risultato (terza vittoria di fila tra campionato e coppa), non ha sbagliato l'approccio alla gara e ha tenuto mentalmente e fisicamente i ritmi alti per tutto il match. Il tecnico toscano però ieri alla ripresa degli allenamenti aha comunque strigliato i suoi per aver concesso qualche occasione di troppo agli emiliani in avvio di ripresa: "Non ce lo potevamo permettere per la classifica. Avete reagito bene ma non voglio più vedere quei 10 minuti di black-out d’inizio secondo tempo".Come svela il Messaggero questa mattina, l'allenatore ha anche suggeritoper evitare che questi momenti di rilassatezza si ripetano:

Parole dette scherzosamente - il che sottolinea il clima sereno che si respira in questi giorni a Formello, dopo l'inizio di stagione non entusiasmante - ma che fanno capire quanto sia importante per Sarri la concentrazione in campo, prima ancora dell'applicazione tecnica degli schemi.