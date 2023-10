Ha tenuto a rapporto la squadra ieri Sarri a Formello. Lo racconta oggi Il Messaggero. Il tecnico della Lazio aveva già parlato apertamente ai suoi uomini a pranzo giovedì: "Sono rimasto per voi e ora, tutti insieme, dobbiamo uscire da questo torpore e dare tutto". Il ko contro il Feyenoord aveva lasciato troppo volti cupi. Crolli del genere dopo oltre due anni non sono più ammissibili e per questo l'allenatore toscano ha voluto provare a toccare alcune corde emotive dei giocatori, perché dimostrino già da stasera contro la Fiorentina di essere davvero al suo fianco, non solo a parola ma anche con i fatti.



A supportare il tecnico c'era anche il presidente Lotito ieri nel centro sportivo biancoceleste. Il patron non ha voluto sovraccaricare la tensione, ma prima dell'allenamento ha fatto intendere alla squadra che è giunta l'ora di assumersi le responsabilità di far valere il proprio valore in campo. Il ko in Olanda va messo da parte, con tutti i nervosismi e le delusioni che ne sono derivati. La società è al fianco dell'allenatore: adesso serve far vedere la vera Lazio.