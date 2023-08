Sembrava tutto a posto per il ritorno di Pellegrini alla Lazio, invece l'operazione è più complicata del previsto. E Sarri non è affatto felice di questo ulteriore ritardo sul mercato, come racconta il Corriere dello Sport questa mattina. La società biancoceleste sta lavorando con la dirigenza bianconera per il doppio colpo Pellegrini-Rovella, ma non si trova la quadra sulle cifre (tra i 15 e 18 milioni complessivi) e il rischio di veder sfumare tutto rende nervoso il tecnico toscano, già costretto a lavorare, a una settimana dall'inizio del campionato, con una rosa ancora incompleta.



I piani sono cambiati repentinamente, viste le difficoltà nell'arrivare a Ricci. Di fatto nessuna delle prime scelte del tecnico è stata acquistata da Lotito, nonostante le promesse e i tentativi fatti. Su Rovella c'è comunque l'assenso del tecnico toscano, che ora spera di non dover assistere ad altri ribaltoni improvvisi e che la società chiuda entro il week-end il mercato con gli utlimi due colpi.