Comincia ad entrare nel vivo la ricerca dell'allenatore per la Lazio. Al momento il sogno Sarri sta prendendo piede. Il tecnico nato a Napoli, ma toscano di adozione, avrebbe approvato il progetto del club capitolino, ma come riporta Il Messaggero, Lotito nella giornata di ieri avrebbe incontrato Italiano. Incontro in realtà senza luogo certo, ma nel quale il presidente Lotito ha voluto parlare a lungo col tecnico dello Spezia poiché intrigato dal suo calcio.