La speranza di Sarri è che in Germania possa arrivare anche qualche nuovo acquisto. Le entrate sono sempre ferme a tre (Hysaj, Felipe Anderson e Kamenovic). Servirebbero almeno altri tre rinforzi: un centrocampista, un attaccante esterno e un difensore. Per i primi due potrebbero esserci novità nelle prossime ore.



La Lazio è infatti vicina all’ingaggio del centrocampista croato Basic e del suo connazionale Brekalo, esterno offensivo. Per Basic accordo praticamente fatto sia col giocatore (1,5 milioni per 5 anni) che col suo club, il Bordeaux (8 milioni più bonus).



Per Brekalo si tratta col Wolksburg: l’ipotesi è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto a 15 milioni, ma senza obbligo. Entrambe le operazioni rischiano però di restare in stand by se la Lazio non perfeziona qualche cessione (per riequilibrare l’indice di liquidità).



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per il difensore il nome caldo è invece quello dello juventino Rugani, ma la trattativa non è ancora decollata.